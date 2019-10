Diamagueune Sicap Mbao : Un lot de matériels scolaires d’une valeur de 11 millions FCFA octroyé aux écoles par la mairie

Le concept « ubi tey, jàng tey » a été concrétisé par l’octroi d’un important lot de matériels scolaires et de nettoiements d’une valeur de 11 millions de F CFA, dans la commune de Diamaguène Sicap Mbao. L’implication des parents pour le droit à l’Etat civil, la construction d’un lycée et la réhabilitation de l’école publique Samsam 3, ont été les doléances du maire de la localité.



« Concernant la municipalité de Sicap Mbao, une enveloppe de 10 millions de F CFA a été dégagée pour essayer de prendre en charge cette préoccupation. C’est un lot de fournitures composé de cahiers, de stylos, d’intrants pédagogiques, des règles, d’équerres qu’on a réuni pour soulager les parents pour cette rentrée », précise M. Fall, maire de Diamaguène Sicap Mbao.