Aly Ngouille Ndiaye : «Il est impossible de truquer les élections au Sénégal»

Après plusieurs avertissements des candidats par rapport aux élections, le Ministre de l’interieur Aly Ngouille Ndiaye les assures de la transparence des élections.

Devant les observateurs internationaux envoyés pour juger de la sincérité du vote, Aly Ngouille Ndiaye n’a pas été avare en mots et en assurance. Il a profité de cette occasion pour rassurer les candidats que le vote se fera dans la plus grande transparence et sans inquiétudes. Selon Aly Ngouille Ndiaye, « le système organisationnel des élections dans notre pays fait qu’il est impossible de voler les élections au Sénégal« .

«Il est impossible de voler les élections au Sénégal. Je l’ai dit et je l’ai répété toujours. Je l’ai dit même quand j’étais dans le camp de l’opposition. On ne pas peut truquer les élections. Pour ceux qui parlent de bureaux fictifs, il ne peut pas y avoir de bureaux fictifs au Sénégal. Parce que si vous vérifiez la carte électorale, vous verrez qu’elle indique le nombre de bureaux et lieux de vote qui existent dans chaque zone », a indiqué Aly Ngouille Ndiaye.