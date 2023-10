Aliou Cissé : « Nous sommes prêts à relever les défis…déterminés et prêts à nous battre ! »

Le sélectionneur de national du Sénégal, Aliou Cissé, ne semble pas si impressionné que cela par la composition du groupe C dans lequel se trouve le Sénégal avec la Guinée, la Gambie et le Cameroun. Après le tirage au sort de la Can 2024 qui s’est déroulé ce jeudi soir à Abidjan, El Tactico qui a remporté la dernière CAN avec le Sénégal, n’a pas tardé à réagir sur son compte Instagram Officiel, afin de réitérer sa volonté à aller à la reconquête du titre continental.

« Après un tirage au sort passionnant, nous sommes prêts à relever les défis qui se présenteront à nous sur le terrain. Notre équipe est composée de joueurs talentueux, déterminés et prêts à nous battre pour défendre les couleurs de notre cher pays. Nous sommes placés dans un groupe compétitif, et nous sommes conscients des challenges qui nous attendent » a-t-il posté.

Aliou Cissé a par la suite tendu la main au peuple sénégalais dont le soutien indéfectible sera crucial dans cette CAN qui se présente comme l’une des plus relevées de l’histoire. « Nous comptons sur votre soutien indéfectible tout au long de ce tournoi. Nous ferons tout notre possible pour vous rendre fiers. Allez les Lions de la Teranga ! Ensemble, nous sommes plus forts. Rendez-vous sur les terrains de la CAN 2024 ! »