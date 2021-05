Alimentation : zoom sur la contamination des aliments consommables

Une étude faite sur la surveillance de la prévalence des salmonelles et leurs serovars présentes dans les légumes vendus dans certains marchés, révèle que ces bactéries sont la cause de plusieurs maladies allant de la diarrhée aux cancers. L’étude a été faite sur trois régions, à savoir Dakar, Thiès et Louga. Ces zones sont plus exposées.

A noter qu’au niveau local, l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) a constaté une forte prévalence de la diarrhée notée chez les enfants âgés entre 6 et 11 mois, qui représentent 24 %, et ceux dont l’âge est compris entre 12 et 23 mois, qui avoisinent les 23 %. Les prélèvements qui ont été faits au niveau des marchés et grandes surfaces dans les régions de Dakar, Thiès et Louga ont estimés que les persils et les menthes sont les plus contaminés.