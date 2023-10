Al-Nassr : Sadio Mané et Cie remerciés par Cristiano Ronaldo…

Meilleur buteur en 2023, Cristiano Ronaldo a apporté son compteur à 43 réalisations. Hier, en effet, il a marqué deux buts face à Al-Duhail, en Ligue des champions asiatique.

Après la rencontre, Cristiano Ronaldo a remercié ses coéquipiers qui, selon lui, ont eu le mérite de l’aider dans sa tache. Parmi eux Sadio Mané, qui a attribué plusieurs passes décisives au Portugais.

« Je suis heureux de marquer des buts, je suis heureux de jouer, mais Cristiano est différent des autres parce qu’il travaille bien. Les chiffres sont obtenus grâce à l’aide de mes collègues et du staff technique, et le plus important est que je profite du moment et que j’aide Al-Nassr et l’équipe portugaise », a-t-il déclaré.