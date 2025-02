Air Sénégal : Cap sur l’excellence avec une restructuration stratégique

Sous l’impulsion de son nouveau directeur général, Tidiane Ndiaye, Air Sénégal engage une réforme stratégique visant à rationaliser ses effectifs et à instaurer une plus grande équité au sein de son personnel navigant.

Équité salariale et harmonisation des conditions de travail

L’une des mesures phares de cette restructuration concerne l’alignement des rémunérations entre pilotes sénégalais et expatriés. Jusqu’à présent, ces derniers percevaient des salaires deux fois supérieurs à ceux de leurs collègues locaux, tout en bénéficiant d’avantages tels que la prise en charge du logement et un rythme de travail plus favorable (quinze jours de repos toutes les six semaines). Désormais, cette disparité est corrigée afin de garantir une juste reconnaissance des compétences et des responsabilités de tous les pilotes.

Montée en compétences des pilotes sénégalais

Dans le cadre de cette réforme, Air Sénégal a formé et certifié neuf pilotes nationaux, dont cinq commandants de bord, pour la conduite des Airbus A330. Jusqu’ici, seuls les pilotes étrangers étaient autorisés à piloter ces appareils long-courriers. De plus, deux commandants de bord sénégalais ont obtenu la qualification d’instructeur sur ce type d’avion, renforçant ainsi l’expertise locale au sein de la compagnie.

Optimisation des effectifs sans licenciement

Air Sénégal procède également à une rationalisation de ses effectifs, jugés excessifs. Cette restructuration se fait toutefois sans licenciements. La direction a opté pour une réduction progressive via le non-renouvellement des contrats à durée déterminée (CDD) et des contrats de prestation, tout en préservant l’ensemble des postes en CDI.

Ce plan ambitieux marque une nouvelle étape pour Air Sénégal, avec pour objectif de renforcer sa compétitivité tout en valorisant les talents nationaux et en optimisant ses ressources humaines.