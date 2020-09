Agression de Adja Ndiaye : La presse devant le ministère de l’Intérieur ce mercredi

Adja Ndiaye, la camerawoman de Dakaractu tabassée par ma police n’est pas au mieux. La presse proteste devant le MINT ce mercredi.

Les organisations de presse vont remettre à Aly Ngouille Ndiaye cet après-midi une lettre de protestation, après le Conseil des ministres.

La jeune femme des médias est toujours internée. Appel et Reporters sans frontières exigent que les auteurs soient identifiés et punis.

Les jeunes reporters dénoncent un acte de barbarie et exigent aussi des sanctions contre les auteurs.