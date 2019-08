Méditerranée : 15.000 hommes, femmes et enfants sont morts depuis 2014

La Méditerranée est la voie migratoire la plus meurtrière du monde. Après le sinistre record de l’an dernier, les accords conclus par l’Union européenne avec la Turquie en 2016 et la Libye en 2017 ont réduit considérablement les traversées. Sans affaiblir pour autant la pression migratoire venue du sud du Sahara.

Sur les chemins de la migration illégale, la Méditerranée est toujours l’étape la plus dangereuse du monde. Ces 25 dernières années, du 1er janvier 1993 à mi-décembre 2017, elle a tué de manière certaine quelque 34 500 hommes, femmes et enfants, un nombre auquel il faudrait ajouter tous ceux qui ont sombré sans témoins, dans des naufrages qui n’ont laissé aucun survivant et donc aucun décompte.

Les tragédies se sont succédé régulièrement au cours de cette période, avant de se multiplier en 2014 pour atteindre des valeurs record trois années de suite. En 2016, avec 5143 décès recensés, la région a englouti à elle seule plus des deux tiers des migrants disparus sur la planète. En 2007, près de 3000 migrants trouvaient la mort dans ses eaux. En 2017, plus de 3100 migrants ont trouvé la mort dans ses eaux.

Trois grandes voies migratoires traversent la Méditerranée. La première (à l’ouest) conduit du Maroc à l’Espagne, la deuxième (au centre) de la Libye à l’Italie, la troisième (à l’est) de la Turquie à la Grèce. Toutes comptent leur lot de tragédies comme le montre notre carte.

