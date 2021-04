La médiation des chefs religieux et l’apaisement qui en a découlé n’y feront rien. En effet, rapporte le quotidien Kritik dans sa livraison de ce vendredi, l’affaire Ousmane Sonko-Adji Sarr se réglera, bel et bien, devant les juridictions. Autrement dit, ce dossier de «viols et menaces de mort» est toujours «en cours d’instruction selon les éléments de preuves disponibles».

Il s’y ajoute que le ministre des Forces armées, Me Sidki Kaba, qui intervenait hier jeudi au rendez-vous bimensuel intitulé «Le gouvernement face à la presse», à côté de son collègue et non moins porte-parole du gouvernement Oumar Guèye, a martelé, afin que nul n’en ignore, que «la justice rendra, en toute indépendance et en toute impartialité, son verdict».

Une sortie qui sonne comme une piqûre de rappel en direction des protagonistes depuis la mise sous contrôle judiciaire du leader de Pastef/Les Patriotes. Malheureusement, la mort du Doyen des juges, Samba Sall, qui avait hérité de cette affaire après le désistement de Mamadou Seck, donne une nouvelle tournure à ce dossier qui continue de tenir en haleine l’opinion.