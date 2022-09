L’affaire Sitor Ndour a connu une avancée majeure, hier lundi. A en croire des sources judiciaires, l’ancien ministre du président Abdoulaye Wade est sorti de sa cellule de la prison de Dakar pour un tour au palais de justice. Il est venu répondre à la première convocation du juge chargé de l’instruction du dossier de viol sur mineur qui l’oppose à la domestique qu’il avait engagée avant d’abuser d’elle.

Aperçu dans le cabinet du juge du 2eme cabinet, l’ancien directeur général du COUD, détenu dans le cadre d’un viol présumé de sa domestique de 17 ans, a pu, pour la première, dire à l’instructeur ce qu’il en est des accusations portées à son encontre par la nommée Ndira Dione, maman de la gamine A. Thiam. Pour rappel, cette femme qui a saisi la justice avait fait savoir que, après avoir engagé sa fille comme domestique, Sitor Ndour aurait abusé d’elle sexuellement. Et aurait tenté d’acheter le silence de la famille en leur proposant de l’argent.

Après avoir commis cet acte et reçu la famille, l’ancien DG du COUD aurait tenté de négocier pour que l’affaire ne soit jamais ébruitée. Mais, Ndira Dione, la maman qui discutait avec le mis en cause avait enregistré la conversation téléphonique détenant du coup des aveux complets. “Mais, les gendarmes chargés de l’enquête ont pris mon téléphone et on effacé l’enregistrement. Je crains qu’ils essaient de négocier avec lui pour le tirer d’affaire.” Avait soupçonné Ndira Dione. Le tollé suscité par ces accusations relayées par les médias avait poussé la justice à agir et à arrêter Sitor Ndour qui, face aux éléments accablants qui l’incriminent, a été placé en détention. Mais, passée la clameur populaire, la justice a démarré ses audition dans le fond.

Selon des sources judiciaires au fait de l’affaire, “l’audition de Sitor Ndour s’est faite hier dans le cabinet du juge du 2eme cabinet. Il était accompagné de son avocat. Et la partie civile a été représentée par Me Ndèye Fatou Touré, avocate.” Si l’action, en elle-même, est dans l’ordre normal de l’instruction d’un dossier criminel, de nombreuses sources judiciaires, étonnées par la rapidité de cette première audition, soupçonnent que l’on s’achemine vers l’introduction et l’obtention d’une liberté provisoire.