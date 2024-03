Affaire Ousmane Sonko: Abass Fall annonce une très bonne nouvelle « Sonko va sortir et… »

Le vote du projet de loi d’amnistie, soumis à l’appréciation des députés ce mercredi, a suscité une vague de réactions, notamment de la part du coordonnateur du parti Pastef/Dakar, Abass Fall.

Ce dernier a exprimé son mécontentement face à cette décision, mettant en lumière les implications de cette loi controversée.

« Des sénégalais sont morts lors de ces manifestations et nous, Pastef sommes les plus touchés. Tous les députés de notre camp ont posé un à un des questions précises au ministre. C’était pour lui dire que les crimes entre février 2021 et mars 2024 ne seront pas effacés. Le ministre nous a fait savoir le contraire », explique Abass Fall.

Abass Fall a également évoqué la conduite future du parti après le vote de cette loi. Il a affirmé que malgré cette décision, le parti reste confiant et prêt à agir.