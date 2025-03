Le dossier judiciaire du député et maire de Louga, Moustapha Diop, va connaitre une avancée notoire. Si l’on se fie à la procédure administrative déclenchée hier par les parlementaires, la présence du député de Louga, leader de la coalition Farlu et ancien ministre de Macky Sall, devant les enquêteurs de la DIC ne dépend plus que de quelques petites étapes. Et tout laisse à croire que dans une semaine, il sera accessible aux enquêteurs qui pourront lui poser des questions dans le cadre de la plainte initiée par Mme Tabaski Ngom.

Les retrouvailles empreintes de dépits amoureux, entre le député Moustapha Diop et Mme Tabaski Ngom, l’inspectrice du Trésor et ancienne ACP de la CRSE, vont se concrétiser bientôt. A la suite de la demande du Pool judiciaire financier, voeu transmis au ministre de la justice qui a remis le courrier au président de l’Assemblée nationale, la commission ad-hoc sera constituée demain vendredi. Comme mission, elle doit discuter de la levée ou non de l’immunité parlementaire du député Moustapha Diop. Et cette étape de procédure, qui vise à rendre un député accessible à une sanction pénale, est l’un des derniers obstacles ouvrant la voie à des auditions de police. Avant Moustapha Diop, d’illustres députés sont passés par cette anxiogène étape, qui laisse à l’opinion le soin de juger de sa rapidité -fast track dans les affaires Khalifa Sall, Seydina Fall Boughazelli ou Ousmane Sonko- ou de sa régularité comme l’avaient dénoncé les partisans du leader de Pastef dans l’affaire Adji Sarr.

Si, pour les uns, les cas Khalifa Sall et Ousmane Sonko sont revêtus du caractère de dossiers montés pour exécuter des “règlements de comptes politiques” voire même des “complots pour liquider un adversaire”, le dossier concernant Moustapha Diop est tout autre. C’est à la suite d’une plainte régulière de l’ancienne ACP, une proche, que la machine judiciaire a été enclenchée. Ironie du sort, c’est Tabaski Ngom qui s’est retrouvée en prison alors que c’est elle qui a porté plainte contre Moustapha Diop. Entretemps, ayant appris que son Agent Comptable Particulier avait porté plainte contre son “amant” à qui elle a prêté des deniers publics, c’est la direction de Commission de Régulation du Secteur de l’Energie qui a esté en justice contre Tabaski Ngom pour «détournement de fonds.» Et, si la machine judiciaire a tardé à accéder au député, l’ACP qui ne bénéficie d’aucune immunité a été cueillie à froid. Et écrouée depuis plus de deux mois dans l’indifférence totale de celui qui l’a, pourtant, mise dans cette délicate situation.

S’il s’est réservé de se prononcer sur le sujet, le député maire de Louga a laissé ses sbires monter au créneau pour tenter de discréditer la dame et la présenter, à l’opinion, comme une “femme cupide” qui s’est sucrée avec de l’argent public, en s’achetant immeubles et voitures de luxe. Et qui cherche, aujourd’hui, à salir la réputation d’un “homme politique honnête”. Loin de ces batailles d’opinion, les députés de l’Assemblée nationale ont décidé de ratifier ce vendredi la commission ad-hoc mise en place pour l’occasion. Et dans la foulée, cette commission va, le lundi ou le mardi prochain, procéder à l’audition de leur camarade. Après avoir respecté ces étapes de procédure, ses collègues parlementaires vont procéder à la plénière qui scellera le sort de l’ancien ministre de Macky Sall soupçonné de vouloir « rejoindre la mouvance présidentielle pour échapper à la reddition des comptes.» Tout porte à croire que ce procédé jadis coutumier ne fonctionne plus sous le tandem Diomaye et Sonko.