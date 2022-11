Ce sera demain, mardi 29 Novembre 2022, que le corps du Sergent Fulbert Sambou sera rendu à la terre. Pas à celle de Niomoune, dans les îles Caronnes et des îles Bliss qui l’ont vu naitre mais à celle de la presqu’ile du Cap-Vert qui a accueilli son dernier soufle. La famille réunie autour des populations de ces iles avaient clairement exigé qu’une autopsie soit réalisée sur le corps de la victime, avant tout enterrement. Mais au finish, elles ne seront pas entendues.

A cause de l’état du corps, la famille a décidé de ne pas faire durer “la soufrance de Fulbert” et de procéder à son enterretement pour que, enfin, son âme repose en paix. Auparavant, avec Fermeté, Oulèye Diatta, son épouse, avait exigé qu’on lui “présente d’abord le corps” qu’elle ne pouvait pas croire qu’il soit celui de son mari. Ensuite, elle a demandé qu’un “test ADN” soit fait pour être sûr que c’est bien le corps de son époux qu’on lui présenterait. Et enfin, elle avait exigé qu’une “autopsie” soit effectuée pour connaitre les conditions dans lesquelles la mort de son mari serait intervenue.

“Soucieux de l’état du corps” de son cadet, “parce qu’on ne peut pas faire d’autpsie à cause de l’état“, Frédéric Sambou -qui est un policier- a pesé de tout son poids pour éviter “ce supplice au corps”. Pourtant, des avocats comme des membres de la société civile avaient manifesté leur volonté d’accompagner la femme endeuillée dans sa “quête de vérité“, en lui offrant les services d’un médecin et des avocats. Mais, face au poids des membres de la famille de son mari, Oulèye Diatta a abdiqué. “Finalement, après plusieurs médiation, c’est demain qu’aura lieu la cérémonie de levée de corps à 8 heures à Hopital militaire de Ouakam, ensuite une messe sera dite à 11& heures et demie au Martyr de Louganda suivie de l’enterrement au cimétière Saint Lazare de Béthanie.

Si la famille explique son empressement d’enterrer le corps par des raisons “d’hygiène” et de “respect pour Fulbert” qui ne mérite pas de “souffrir davantage”, pour de nombreux observateurs de cette affaire “c’est une folie que d’accepter de ne pas faire d’autopsie qu’on leur a fait croire qu’elle serait irréalisable“. Pour ces observateurs, en acceptant d’enterrer le corps sans connaitre les véritables raisons de la mort de Fulbert, “c’est accepter la thèse de la noyade. Et cette thèse passe mal dans l’opinion qui fait face à de nombreuses versions complotistes. Et s’ils acceptent d’enterrer comme ça, alors qu’ils comprennent qu’ils ne sauront plus jamais ce qui s’est passé avec Fulbert.” Ont-ils conclu. De l’autre coté, la famille de Didier Badji est toujours sans nouvelle de lui.

Son épouse, qui est médécin, vit en France. Et l’Adjudant-chef de gendarmerie, détaché à l’IGE, vivait toujours chez Mme Nafi Ngom Keïta, l’ancienne patronne de l’Onac auprès de qui il avait été détaché. “D’ailleurs, ce matin, la gendarmerie a envoyé des éléments inspecter sa chambre“, ont soufflé des sources à Kéwoulo.

Comme Oulèye Diatta, l’épouse de l’Adjudant-chef, Didier Badji, n’a accordé aucune interview à aucun journal. “Nous nous portons en faux contre ces gens qui disent que “la femme de Fulbert aurait dit que matériel de peche de son mari était sur place à la maion.” Fulbert ne vivait pas avec sa famille. Il était dans le camp militaire du Cap manuel. Et sa femme vit à Ziguinchor avec ses enfants. Alors comment-elle savoir si Fulbert était parti ou pas avec son matériel pêche? Nous sommes en deuil, il ne faut pas que des gens avec leur propre agenda viennent nous faire dire ce que nous n’avons jamais dit.” A fait savoir Abdou Simbandi Diatta, le frère ainé de l’épouse éplorée.