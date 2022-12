Le coordinateur du Nemeku Tour de Pastef est aux arrets. Fadilou Keïta, l’un des membres du cabinet du président Ousmane Sonko et fils de Mme Nafi Ngom Keïta, l’ancienne présidente de l’Ofnac et Inspecteur général d’Etat, a été mis aux arrêts, ce matin, par les gendarmes de la Section de Recherches de Colobane.

A en croire des informations obtenues par Kéwoulo, auprés des sources proches de Pastef, son arrestation serait liée la disparition des deux militaires à Dakar le 18 novembre dernrier au Cap Manuel. Au lendemain de l’annonce de ces disparitions, Falidou Keïta avait pondu un texte sur son compte Facebook pour faire savoir aux Sénégalais la proximité de sa famille avec l‘Adjdant-chef Didier Badji qui habitait chez eux depuis son détachement auprés de Mme Nafi Ngom Keïta. Face au choc vécu par les Sénégalais, Fadilou Keïta avait ecrit un Post dans lequel il disait: “je dis qu’ils ont été enlevés…Qui connaît Didier sait qu’il n’est pas un poltron et la mort, il n’en a pas peur… il préfèrera mourir que d’être maltraité ou accepter d’être accusé de ces balivernes qui ont montré tout le mal qui gangrène la gendarmerie…”

Ayant découvert ce texte publié par de nombreux sites internet, le parquet -qui a trouvé là une occasion en or de dessimer l’entourage de Ousmane Sonko- avait saisi la Section de Recherches et ordonné l’ouverture d’une enquête judiciaire. C’est le lundi 28 novembre que Fadilou Keïta, qui venait de boucler l’étape du Nemeku Tour de Tivaouane a déféré à la convocation de la gendarmerie. Auditionné sur ce fameux Post, il a été laissé pour libre; le temps que le parquet ne décide de son sort. C’est, finalement, ce matin et alors qu’il était venu répondre à une convocation de ces mêmes gendarmes qu’il a été arrêté et présenté au parquet. Au moment où ces lignes sont écrites, il serait dans la cave du tribunal de Dakar en attendant son face à face avec le maitre des poursuites.