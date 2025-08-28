L’hôpital général Idrissa Pouye Grand Yoff (Hogip) vient de briser le silence sur les accusations portées contre lui, dans l’affaire Mamadou Camara, ce motocycliste qui a été mortellement heurté par le conducteur de la ligne 61 des minibus Tata.

«Des personnes mal intentionnées ou mal informées ont ensuite propagé sur les réseaux sociaux de fausses nouvelles, alléguant que l’hôpital aurait demandé de l’argent aux parents du défunt. Il est important de clarifier l’opinion publique sénégalaise sur les différentes sorties constatées dans les réseaux sociaux», indique la Cellule de communication de l’établissement hospitalier.

Dans son communiqué de presse parcouru par Seneweb, l’Hogip dément avoir réclamé une somme d’argent. «A aucun moment de la procédure de l’argent n’a été demandé à sa famille ou ses proches», dit-il. Il précise que dans ses locaux, se trouve un bureau de Fonds de Garantie Automobile qui règle les questions de prise en charge et toutes les formalités liées aux accidentés.

Aussi, l’Hogip rapporte qu’à la date du samedi 23 août 2025 au matin, des jeunes d’origine inconnue sont venus lancer des pierres sur la morgue en agressant aussi une personne qui attendait sa dépouille, au motif qu’ils voulaient récupérer le corps du défunt. Ce, en «tentant d’interrompre l’autopsie qui était en train d’être réalisée par les spécialistes sur la base d’une réquisition de la gendarmerie».

Pour faire face à ces agissements, les agents de la police de Grand-Yoff ont été alertés. Ils se sont déployés rapidement pour éviter que l’irréparable se produise. Puis, ils ont procédé au constat des dégâts causés au niveau du 1er étage.

«Les auteurs de ces diffusions de fausses nouvelles à travers les réseaux sociaux et agressions sur nos usagers et infrastructures sont invités à plus de retenue et de sens des responsabilités. A défaut, l’hôpital général Idrissa Pouye se réserve le droit de porter plainte et de saisir les autorités compétentes», avertit-t-il.