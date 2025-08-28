Horreur á Abéné : Keba Diatta, un jeune footballeur porté disparu en mer, retrouvé sans vie

Le village d’Abéné, dans la commune de Kafountine, est sous le choc après la disparition tragique d’un jeune footballeur survenue ce mercredi 27 août en fin d’après-midi.

“Il était aux alentours de 18 heures lorsque Keba Diatta, plus connu sous le surnom de Black”, joueur de l’ASC Badala, s’est rendu à la plage du village avec plusieurs de ses camarades pour une baignade, à la suite de leur séance d’entraînement.

Malheureusement, le moment de détente a tourné au drame lorsque de puissantes vagues ont emporté trois d’entre eux.

Si deux des jeunes ont pu être secourus de justesse et sont aujourd’hui hors de danger, Keba Diatta, lui, est resté introuvable malgré les recherches lancées immédiatement après sa disparition.

Après une nuit d’angoisse, l’espoir s’est éteint ce jeudi matin lorsque son corps sans vie a été retrouvé par les équipes de recherche, mettant fin à une attente insoutenable pour sa famille, ses amis et toute la communauté locale.

Ce drame relance la question de la sécurité sur les plages de la région, particulièrement en cette période où les jeunes y affluent après les entraînements ou en marge des vacances. La population d’Abéné, très affectée, appelle à plus de vigilance et à la mise en place de mesures de prévention pour éviter de tels accidents à l’avenir.

Avec GMS