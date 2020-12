Affaire Kara Sécurité/Le témoin des 16 morts présente ses excuses: “J’ai été filmé à mon insu” Vidéo

Amadou Touré, l’ex-pensionnaire des centres de redressement “Kara sécurité” qui avait fait de terribles révélations à l’encontre du guide religieux, Serigne Modou Kara Mbacké présente des excuses. Dans une nouvelle vidéo, il explique tous ses propos tenus à l’encontre du guide religieux prétextant qu’il a été filmé à son insu. Les gens ont pris ma vidéo pour ternir l’image de mon marabout.

“Les gens ont pris ma vidéo pour ternir l’image de mon marabout. Cette vidéo a été réalisée à mon insu. aujourd’hui je me sens gêné et je profite de cette occasion pour demander pardon à mes condisciples, à toute la population sénégalaise et surtout à mon guide Serigne Modou Kara Mbacké”, a-t-il dit.

