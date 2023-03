Affaire Hadjibou Soumaré: Tout sur l’audition qui a fini à une garde à vue

Cheikh Hadjibou Soumaré, ancien Premier ministre et président de la Commission de l’UEMOA, est actuellement en garde à vue pour avoir interpellé le chef de l’Etat Macky Sall concernant un supposé financement qu’il aurait accordé à Marine Le Pen. Au cours de son audition qui a duré de 10h à 13h, il a affirmé aux enquêteurs qu’il n’a fait que poser des questions pour interpeller le président de la République et avoir des éclairages sur cette affaire.

Lorsque les policiers enquêteurs lui auraient demandé s’il aurait des preuves, il aurait répondu qu’il avait posé des questions et émis des hypothèses. Il aurait également déclaré qu’il avait interpellé le chef de l’Etat en tant que chef de parti et qu’il appartenait à Macky Sall d’éclairer les Sénégalais.

Sur la saisine de l’Assemblée nationale, il aurait nié avoir entretenu toute confusion et aurait affirmé qu’il n’essayait pas d’influencer les Sénégalais. Quant aux bruissements de salon d’ici et hors de nos frontières, il aurait simplement répondu que dans les cafés et restaurants, on pouvait entendre les gens parler.

Les enquêteurs auraient également rappelé à Cheikh Hadjibou Soumaré ses hautes fonctions dans l’appareil d’Etat, en lui précisant qu’il était de son devoir de dévoiler des informations sûres impliquant le Président de la République au lieu de verser dans des suppositions qui viseraient résolument à jeter le discrédit sur la fonction du Président de la République.

Au sujet de la possibilité qu’un tel montant puisse faire l’objet d’un virement bancaire dans le compte en banque d’une personnalité politique exposée, il aurait balayé d’un revers de main en disant qu’il n’en savait rien.