Cérémonie officielle du Magal : Les vérités crues de Darou Mousty à la délégation gouvernementale

La cérémonie officielle a clôturé ce jeudi le Magal de Darou Mousty commémorant les retrouvailles entre Cheikh Ahmadou Bamba et son frère Mame Thierno Birahim Mbacké.

Le khalife Serigne Bassirou Mbacké Anta Niang, par le biais de son porte-parole, a délivré un message de paix à la classe politique, devant la délégation du chef de l’État Macky Sall.

Le patriarche de Darou Mousty invite l’opposition et le pouvoir à cultiver et à préserver la cohésion sociale. Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khoudoss en a profité pour rappeler à l’État ses prérogatives dans la deuxième capitale du mouridisme, notamment le bitumage des routes sablonneuses.

Le porte-parole du khalife en a profité pour apporter des précisions concernant la relation de Darou Mousty et les acteurs politiques (vidéo). À la tête de la délégation gouvernementale, le ministre maire de Mbacké a sollicité des prières pour un Sénégal de paix et de prospérité. Selon Gallo Bâ, le président Macky Sall s’engage à accompagner le khalife de Darou Mousty dans tous ses projets. Regarder la vidéo pour plus de détails