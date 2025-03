Affaire Farba Ngom - Tahirou Sarr : Babacar Touré plaide pour une justice ferme et transparente

Lors de l’émission Survol de l’actualité sur Kewoulo, le journaliste Babacar Touré est revenu sur les dossiers impliquant le député Farba Ngom et l’homme d’affaires Tahirou Sarr, deux figures au cœur d’enquêtes judiciaires pour détournement de fonds publics et blanchiment d’argent.

Selon les informations en circulation, la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) a ouvert une enquête visant Farba Ngom, proche du président Macky Sall, pour des soupçons de transactions financières suspectes. D’après le rapport de la Centif, entre 2021 et 2023, Farba Ngom aurait bénéficié de virements effectués par Tahirou Sarr, ce qui soulève des interrogations sur l’origine et la destination des fonds.

Le principe du remboursement total : une nécessité pour la justice Babacar Touré a mis en avant l’importance du remboursement intégral des montants détournés, conformément au code pénal sénégalais. L’article 154 stipule clairement que la confiscation des biens est une obligation lorsque les fonds détournés n’ont pas été entièrement restitués avant le jugement. Cette disposition vise à limiter l’impunité et à garantir que les fonds publics reviennent à leur destination initiale.

Dans ce contexte, Tahirou Sarr aurait proposé un chèque certifié de 11 milliards de FCFA, accompagné de terrains situés à Mbane, en guise de caution. Une tentative qui viserait à éviter une incarcération immédiate en montrant une volonté de rembourser les sommes concernées.

Babacar Touré s’est aligné sur la position de la justice sénégalaise, considérant que ces mesures sont essentielles pour protéger l’économie nationale et les finances publiques. Selon lui, l’application stricte des lois est le seul moyen de décourager toute velléité de détournement et d’assurer une gestion transparente des ressources de l’État.