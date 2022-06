Affaire d'expulsion : Affrontement entre Mme Zahra Iyane Thiam et Mme Khadija Niang

Zahra Iyane Thiam et sa famille accusés par Mme Khadija Niang d’avoir fait main basse sur la maison de son père au niveau de Sicap Liberté II où habitait feu Ahmed Iyane Thiam. “Elle use de sa situation politique pour s’approprier de mon héritage, mais je ne me laisserai pas faire“.

Mme Khadija Niang est l’héritière de la maison où loge la famille de Zahra Iyane Thiam. Elle est expulsée par cette Famille, cependant elle a des papiers qui prouvent qu’elle est la propriétaire légale de la maison. Elle a fait appel et a gagné tous les procès de cette affaire. Mais Zahra n’a pas respecté la loi et la mesure d’expulsion.

En effet, comme vous le voyez depuis quelques jours Mme Khadija Niang l’héritière de la maison de liberté 2 était devant les médias pour dénoncer les manigances de Zahra Iyane Thiam et prendre son héritage pour les souvenirs de son papa décédé. Il y’a eu tentative d’expulsion mais ça n’a pas eu lieu avait expliqué Khadija.

Selon elle, la décision du tribunal est: “ils sont expulsés car étant des occupants sans droits ni titre. Elle pense avoir plus de droit que moi, ce n’est pas possible, c’est la maison de mon père et je suis héritière, message de Khadija Niang à Zahra Iyane Thiam“.