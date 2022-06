Lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme : Le Sénégal distingué par trois prix

Dans le cadre de sa contribution à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, le Sénégal a été distingué par ses pairs.

Venu présider la 25ème Réunion du Comité ministériel du Groupe Intergouvernemental d’Actions contre le blanchiment d’argent en Afrique de l’ouest (GIABA), le ministre de la Justice Garde des sceaux, Me Malick Sall s’est réjoui de trois distinctions qu’a obtenues le Sénégal.

”Le Sénégal a été triplement distingué. Il obtient le prix honorifique ou la contribution du Sénégal dans les rapports évaluations mutuels des quinze pays de la CEDEAO de Sao Tomé et Principe et Comores. Le prix honorifique pour le mentorat c’est-à-dire l’aide que le Sénégal accorde à d’autres pays pour accéder au prix Edmond. Le groupe des cellules de renseignements financiers dans le monde, troisième pays honorifique pour la collaboration et le soutien aux activités du Giaba”, a félicité le ministre de la Justice, Me Malick Sall.

Selon lui, c’est un grand motif de satisfaction et de fierté.

”Notre pays se positionne en leader dans ce secteur. Leadership apprécié par ses pairs”, assure le Garde des Sceaux.