L’affaire dite des « tortionnaires de Ndiagne » est loin de connaitre son épilogue avec les derniers développements qu’ont constitués les saccages du tribunal de grande instance de Louga. Loin de la polémique et des va-t-en guerre, le directeur de la protection des droits de l’enfant et des personnes vulnérables a décidé d’apporter sa voix au débat. Dans cet entretien exclusif, accordé à Kewoulo, Niokhobaye Diouf est revenu sur l’affaire et a tenté de ramener les choses à leurs juste proportions. Aussi, il aimerait que les Sénégalais laissent la justice faire librement son travail. Entretien…

La grosse polémique, née suite à la découverte des moyens de coercition, à Ndiagne, dans le département de Louga est loin d’avoir fait perdre la raison au directeur de la petite enfance et des personnes vulnérables. Alors que tout le pays, choqué par les images des enfants enchaînés de Ndiagne, ne cesse d’appeler à une condamnation ferme de Cheikhna Guèye, le maître coranique, Niokhobaye Diouf, lui, aimerait que l’on rapporte les choses à leurs juste proportions. Pour le directeur de la protection des droits de l’enfant et de la protection des personnes vulnérables, « si les moyens de coercition utilisés pour canaliser les enfants ont choqué le monde et que tous sont d’accord qu’ils ne sont plus acceptables, l’objectif des maîtres coraniques n’est pas de torturer. »

Meurtri, aux premières heures, par la violence des images, Niokhobaye Diouf avait fait le déplacement de Ndiagne pour s’informer, de visu, de la situation. « Mais, j’ai été surpris par la modernité de cette école coranique. Contrairement aux autres Daaras, ici, les enfants ne mendient pas et maîtrisent bien le Coran, avec une aisance de l’écriture qui n’a rien à envier aux grands érudits. » Pour Niokhobaye Diouf, l’enchaînement des enfants pour les punir ou les empêcher de fuguer est un modèle d’éducation très ancré dans le monde de l’éducation coranique.

« Même si l’évolution actuelle de l’humanité et les lois qui régissent ce pays interdisent de telles pratiques, la réalité est que de nombreuses générations d’érudits ont été formés avec ces pratiques. » Contrairement à ce que pourraient penser la majorité des Sénégalais, choquée par ces images, c’est le modèle d’éducation des écoles coraniques qui doit être sur le banc des accusés. Alors, pour Niokhobaye Diouf, « cette polémique ne doit pas perdurer. » Aussi, le patron de la protection des droits de l’enfant croit que les nombreuses réalisations de son département ont permis de mieux améliorer les conditions des enfants.