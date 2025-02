Affaire des 125 milliards: De nouvelles personnes visées par le Pool judiciaire financier

L’homme d’affaires Racine Sy et le fils de l’ancien Président Macky Sall, Amadou, seraient dans le collimateur du Pool judiciaire financier (PJF). D’après L’Observateur, qui donne l’information dans son édition de ce lundi 24 février, ils sont visés par le réquisitoire du procureur de cette juridiction dans le cadre de l’instruction de l’affaire des 125 milliards de francs CFA tracés par un rapport de la Centif.

Le journal rappelle que les infractions ciblées dans ce dossier sont l’association de malfaiteurs, la complicité d’escroquerie sur les deniers publics et la complicité de blanchiment de capitaux, notamment. La même source ajoute que Amadou Sall, Racine Sy ainsi que X seront convoqués au PJF après les prochaines auditions de Farba Ngom et Tahirou Sarr, autres personnes concernées par le dossier des 125 milliards, «et suivant le cours des enquêtes».

Après un premier passage, Farba Ngom et Tahirou Sarr retourneront au PJF, respectivement, le 27 et le 28 février. Dans son réquisitoire, le procureur a requis le mandat de dépôt contre le premier pour complicité d’escroquerie sur les deniers publics et complicité de blanchiment de capitaux. Les mêmes chefs pèsent sur la tête de deux des frères du maire des Agnam, cités dans l’affaire.

Présenté comme auteur principal dans ce dossier, Tahirou Sarr est, lui, poursuivi dans le réquisitoire du procureur pour escroquerie sur les deniers publics, association de malfaiteurs et blanchiment de capitaux.