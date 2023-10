Affaire du communicateur traditionnel : Les déchirantes révélations du gamin sodomisé

Un célèbre communicateur traditionnel a été arrêté à Pikine Ouest pour pédophilie et acte contre nature sur un enfant de 13 ans. Ce dernier, entendu, a fait des révélations déchirantes.

Macoumba Mbaye dit «Mankou» accusé d’avoir abusé sexuellement d’un garçon de 13 ans, a été déféré au parquet puis placé sous mandat de dépôt après son face-à-face avec le procureur. Il est inculpé pour acte contre nature, viols multiples commis avec violence sur un garçon de 13 ans.

Ce dernier, qui a été auditionné, a décrit l’horreur que lui a fait subir Mankou, qui animait une émission de musique rétro à Oxygènes FM. Cette nuit-là, renseigne le petit : « quand il m’a introduit dans son bureau, il m’a poussé avec violence sur matelas posé à même le sol. Et s’est jeté comme un forcené sur moi pour m’ôter mes habits et de sodomiser ».

« J’ai hurlé de toutes mes forces pour alerter les gens mais personne ne m’entendait à cause de la forte sonorisation. Il s’est saisi d’un morceau de tissu avec lequel il m’a ligoté les deux mains. Ensuite, il m’a bâillonné avec un tee-shirt et m’a enlevé avec violence ma culotte », raconte-t-il, repris par Les Echos.

« Il a ensuite sorti son sexe et a essayé de me pénétrer d’un trait. Il a tenté une deuxième fois et a réussi finalement à me pénétrer. Il m’a ensuite offert de l’argent pour tenter de monnayer mon silence », soutient le garçon qui ajoute que cest la deuxième fois qu’il me fait ça.

« Il m’a offert 500 FCFA puis 1000 FCFA. Il profitait de ma présence au complexe pour ensuite m’inviter dans son bureau qu’il a fini par transformer en lieu de débauche. Je ne suis pas son seul et unique objet sexuel . Il a couché avec d’autres garçons. Il leur donnait chacun de modiques sommes variant 500 et 1000 FCFA », révèle le gamin.