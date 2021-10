C’est à un tournant extrêmement important qu’on a assisté, hier, dans le traitement du très sensible “dossier Cheikh Ahmeth Niass”, du nom de cet immigré sénégalais établi en Oise, en région parisienne, qui était venu au Sénégal participer au Maagal de Touba. Malheureusement, pour lui, Cheikh Niass est décédé dans les urgences de l’hopital Aristide Le Dantec où il a été interné après que son malaise a été constaté durant sa détention; suite à son placement sous mandat de dépôt par le procureur de la République qui l’a inculpé du “délit d’outrage à agent dans l’exercice de ses fonctions.“

Alors qu’une information faisant état de la non visite des parents au corps du défunt, Kéwoulo a appris de sources judiciaires que “l’épouse de Cheikh Niass comme des membres de sa famille ont pu voir, hier, la dépouille” suite à une recommandation expresse du directeur de l’hopital Aristide Le Dantec. Comme l’administrateur de cette structure sanitaire, le procureur de la République de Pikine, les chefs de la police comme le patron de l’Administration pénitentiaire, tout le monde est en phase avec la famille. “Nous voulons tous que la vérité éclate. Aucun de ses chefs de services ne peut et ne veut étouffer cette affaire. Nous cherchons tous à comprendre ce qui a causé la mort de Cheikh Niass“, a soufflé à Kéwoulo une source médicale.

Dans sa quête de vérité, la famille qui ne compte se laisser dicter le verdict du légiste de l’hopital Aristide Le Dantec a décidé de surveiller tout le processus de la médicine légale. Et, Me Clédor Ciré Ly, son avocat conseil, a été très clair l’a dessus. Dans une correspondance qu’il a fait parvenir au procureur de la République de Pikine-Guédiéwaye, l’avocat a fait savoir que “face à cette mort qui serait intervenue suite à des suspicions de violence, la famille requiert l’assistance de la police scientifique et technique au cours de l’autopsie.” Comme l’avocat, la famille ne fait pas confiance aux seules conclusions du praticien de l’hopital Aristide Le Dantec qui est pourtant habitué à établir seul ou avec ses équipes les conclusions médico-légales de tous les cas de morts suspects.

Il y a de quoi! Parce que en de nombreuses occasions, ses conclusions avaient été remises en cause par des familles qui n’ont, faute de moyens, jamais pu organiser des contre expertises. Pour que cela n’arrive pas, cette fois-ci, Me Clédor Ciré Ly a exigé qu’un médecin de choix de la famille puisse participer à l’autopsie. “Nous avons discuté avec un médecin qui nous a donné son accord pour participer à l’opération ce mercredi. Mais, au dernier moment, il nous a appelés pour nous dire qu’il n’aura pas de temps. Il ne pourra être disponible que la semaine prochaine. Alors que moi je ne suis ici que pour faire le deuil de mon mari et retourner à Paris où j’ai confié mes enfants.” A déclaré Mme Awa Condé, l’épouse de Cheikh Niass.

Venue pour, tout juste, une semaine, le temps de récupérer le corps et enterrer dignement son mari, Awa Condé a laissé en France deux enfants de très bas âges: l’une a 4 ans et l’autre à 9 mois. “A cause de cette affaire, j’ai été obligé de sevrer mon bébé.” A déclaré la veuve. Aussi, si rien pour le moment ne permet de dire que Cheikh Niass a été torturé à mort par les policiers, la présence de signes troublants a été constatée sur le corps. “Pour le moment, nous n’affirmons rien. Mais, nous n’écartons aussi rien; puisque publiquement un des codétenus de Cheikh Niass a déclaré qu’il avait des difficultés physique de santé au niveau du commissariat de Wakhinane Nimzatt et avait demandé qu’on lui donne des médicaments. Et que les policiers lui ont refusé ce droit -le refus lui a certainement été opposé au parquet et jusqu’en prison- la responsabilité de l’Etat est lourde est dans cette affaire.” A soutenu une source médicale.