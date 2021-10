L’autopsie tant attendue de la dépouille de Cheikh Ahmeth Niass vient de commencer à l’hopital Aristide Le Dantec. Au moment où ces lignes vous parviennent, le professeur Ibou Thiam médecin légiste, accompagné du Dr Alioune Badara Diouf sont penchés sur le corps de l’immigré sénégalais venu au pays pour les besoins du maagal et qui s’est retrouvé en prison pour avoir filmé un policier chargé de veiller sur la circulation dans la banlieue dakaroise.

Arrêté pour avoir filmé un policier qui lui avait confisqué son permis de conduire sans ne lui avoir remis aucun papier, au motif qu’il n’avait pas présenté la carte grise et la police d’assurance de son véhicule, Cheikh Ahmeth Niass a été gardé à vue, déféré et placé sous mandat de dépôt par le procureur de la République de Pikine Guédiawaye sans qu’aucun de ses services de l’Etat n’ait pris le temps de vérifier que l’état de santé de l’homme soit compatible avec la détention. Alors que l’opinion a crié à la énième bavure policière, l’administration pénitentiaire s’est lavé à grande eau laissant aux population le loisir de désigner la police d’avoir créé les conditions ayant conduit à la mort de Cheikh Niass.

Pour départager tout le monde, la famille -qui a exigé qu’une autopsie soit faite pour situer les responsabilités de chacun- s’est attachée les soins de Me Clédor Ciré Ly, l’avocat pénaliste et l’un des ténors du barreau de Dakar. Ce dernier, pour éviter qu’une contre autopsie ne soit faite à la suite des conclusions du professeur Ibou Thiam de l’hopital Aristide Le Dantec a exigé et obtenu qu’un autre médecin désigné par la famille puisse participer à l’opération. Mais, comme l’a révélé Kéwoulo dans un précédent article, après avoir donné sa parole de participer à cette autopsie, le médecin a tout bonnement prétexté “un calendrier trop chargé” pour se débiner. Face à cette situation abracadabrantesque, l’avocat a écrit, hier, l’Ordre des médecins pour que, dans l’urgence, un légiste soit désigné pour faire l’opération aux cotés du Pr Ibou Thiam.

“Nous avons désigné le docteur Omar Ndoye qui va participer à l’opération médico-légale“, avait fait savoir à Kéwoulo des sources proches de l’Ordre. Mais, absent de Dakar, le Dr Omar Ndoye a demandé à son ami, et homme de confiance, le Dr Alioune Badara Diouf de le remplacer. Actuellement autour de la dépouille de Cheikh Ahmeth Niass, les médecins travaillent sous la surveillance des policiers de l’unité scientifique de la police, une brigade d’experts rattachée à la Sûreté urbaine de Dakar. “C’est une première au Sénégal que autant d’experts se penche sur le corps d’un mort suspect. Mais, nous le devons à l’opinion. Avec l’affaire Cheikh Niass, ce sont de grands changements qui vont arriver dans la gestion des affaires judiciaires. Surtout en matière de garde à vue et des délits d’outrage à agents.” A soufflé à Kéwoulo une source proche de la justice.