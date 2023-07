Affaire Boffa Bayotte et assassinat de l’ASP Barthélémy : La faction MFDC de Mangokouro livre sa position

La faction MFDC de Mangokouro juge inacceptable et incompréhensible que seuls René Capin Basséne et Omar Ampoï Bodian soient incarcérés dans l’affaire dite Boffa Bayotte et qu’un autre commanditaire hume l’air de la liberté, faisant allusion à César Atoute Badiatte. Selon le porte-parole de ce camp du MFDC, Amidou Djiba ces deux détenus n’ont pas leur place à la MAC, ils sont innocents.