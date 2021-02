Le viol supposé et dont est accusé le leader de Pastef Ousmane Sonko, serait le premier acte sexuel qu’aurait connu Adji Sarr, la jeune fille de 20 ans qui dans sa plainte pour viol, charge le député de viols répétés et de menaces de mort.

« Un jour, il (Sonko : ndlr) s’est présenté à notre cabinet de massage pour des soins de son corps. Par hasard, c’est moi qui ai ouvert la porte et je me suis rendu compte que c’était le président Sonko. Il est donc directement parti dans la cabine sans passer par la salle d’attente. Il m’a alors demandé quels types de soins nous avons ici. Je lui ai répondu que nous avons des soins tonifiants, sportifs, à quatre mains et du gommage du corps. Il a pris l’option du tonifiant car se disant très fatigué ce jour. Je lui ai alors fait tout le massage. A la fin, je lui ai dit que le massage était fini mais il est resté couché. Je lui ai encore répété « tonton le massage est fini ».

Il m’a alors demandé si je le reconnaissais. J’ai dit non et je lui ai rétorqué que je n’ai pas besoin de le connaître. Il m’a dit : « je sais que tu m’as reconnu parce que n’importe quelle fille aurait voulu être à ta place ». Il m’a demandé si je ne voulais pas quelqu’un qui me soutienne pour m’offrir de l’argent. J’ai encore répondu non et que si je voulais cela, je sais où le faire. Il m’a encore menacée de me faire perdre mon boulot. Il me dit que la seule manière de garder mon boulot est de le satisfaire parce qu’il est un client important de la boite et que si ma patronne venait à l’apprendre, je serais renvoyée…», relate la native des îles du Saloum et employée dans un institut de beauté.

« N’ayant pas le choix, je me suis déshabillée et je me suis couchée sur la table où je lui faisais le massage. Je tiens à préciser que c’est la première fois que je faisais un rapport sexuel », déclare encore Adji Sarr dont les propos sont repris dans le procès-verbal d’audition fait par la gendarmerie. Elle déclare avoir été violée à plusieurs reprises : le 21 janvier, le 31 décembre, le 1 janvier et le 02 février. A la question de savoir : « Ousmane Sonko a-t-il votre téléphone ?, « Oui, il a mon numéro », répond Adji Sarr.

« Ousmane Sonko vous a-t-il une fois contactée ? », « Non, il ne l’a jamais fait », répond Adji Sarr dans le même procès-verbal où elle déclare, pourtant, avoir reçu un message de Sonko pour la prévenir qu’il arrivait à l’institut de beauté. « La plaignante Adji Sarr évoque dans sa plainte un message écrit par le mis en cause lui disant qu’il arrivait à l’institut de beauté. A la question de savoir si elle avait toujours le message, elle déclare l’avoir supprimé », renseigne toujours le procès-verbal d’audition.