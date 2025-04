Actualités juridico-politique: Abdou Bara Doli reprend la parole après un long silence et assène ses vérités à...

L’honorable député Abdou Bara Doli a repris la parole après un long silence due a une tournée effectué dans la diaspora. L’ancien député et membre de la 14e législature a saisi l’occasion de son face à face avec la presse pour revenir sur les faits politiques qui se sot passés au pays alors qu’il était à l’étranger.

Le leader du parti Nékal Fi Askan Bi d’annoncer ainsi et dès sa prise de parole, son divorce avec la coalition Jam Ak Njariñ dirigé par l’ancien premier ministre et candidat malheureux de l’APR lors de la dernière élection présidentielle, Amadou Ba. Abdou Bara Doli soutient pour justifier les raisons de son départ, qu’il ne saurait cheminer avec un peureux, un leader qui ne s’assume et qui manque de courage, pour parler de Amadou Ba.

Abordant l’actualité juridico-politique, Abdou Bara a salué et magnifié le travail abattu par les magistrats de la Cour des Comptes dont le rapport publié récemment, met en lumière plusieurs manquements dans la gestion du régime de Macky Sall. Pour lui, ces manquements notés et les présumés auteurs doivent répondre de leurs actes et sévèrement sanctionnés s’ils venaient à être reconnus coupables.

Concernant le Vote de la loi d’amnistie interprétative de la Loi d’amnistie, l’ancien député a rappelé qu’il a voté et soutenu par le passé la Loi en question et aurait même encouragé certains députés de l’opposition d’alors et de Pastef en particulier à voter cette loi qui a permis à Ousmane Sonko et l’actuel président de la République, Bassirou Diomaye, de recouvrer la liberté. Il ajoute que certains de ses collègues lui auraient par la suite félicité pour sa posture courageuse. L’ancien parlementaire a pour la même occasion encouragé les enquêteurs et autorités judiciaires à tirer au clair tout ce qui se rapporte aux tortures, casses et tueries des faits amnistiés et dont la loi interprétative se donne la mission d’élucider. Il soutient que le parti APR devrait être dissout s’il s’avère que les auteurs des faits évoqués précédemment sont bien ceux qu’on voyait circuler à bord de 4X4 blancs et qui prenaient départ au siège de APR.

Comme pour se démarquer du camp de l’opposition actuelle, Bara Doli à laisser entendre qu’il ne saurait faire parti d’une opposition qui verse dans la manipulation et la mauvaise foi. Il invite par ailleurs ses collègues de l’opposition à une solidarité nationale autour du président Diomaye et du gouvernement pour construire le pays.

Faisant immixtion dans le fonctionnement de la 15e législature, l’ancien député a souligné pour déplorer, l’absentéisme de certains députés et demandé que le règlement intérieur soit appliqué avec rigueur.

Répondant à une question sur le dialogue annoncé par le président de la République, le leader du parti Nékal Fi Askan Bi de révéler que sa formation politique a reçu l’invitation du chef de l’Etat. Il prévient avant l’heure des pourparlers, que le chef de l’opposition ne saurait être désigné maintenant vu que certains des candidats à la dernière élection présidentielle, ont été recalés aux parrainages qu’il faudra attendre les élections présidentielles prochaines pour en désigner.