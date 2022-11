Il est le seul à décrocher un ticket pour la prison dans cette histoire de viol et de drogue. Le lutteur Saliou Samb alias Saloum saloum a fait face, hier lundi, au juge du 8e cabinet, Assane Diongue.

Selon les informations de L’observateur, le lutteur a été présenté comme principal mis en cause dans ce dossier. Le juge l’a inculpé des faits de viol, de détention et usage de drogue avant de l’envoyer en prison. Concernant ses sept acolytes, le juge les a inculpés de consommation collective de drogue. Ils ont été, par la suite, placés sous contrôles judiciaires. Le procureur de la République, dans son réquisitoire introductif, avait demandé le mandat de dépôt pour tout le groupe.

Pour rappel, le lutteur Saloum Saloum a été arrêté par la police des HLM sur dénonciation d’une femme de 24 ans. Cette dernière l’accuse de viol et de coups et blessures volontaires. L’accusatrice avait dit aux policiers qu’elle était passée chez le lutteur sis aux HLM pour acheter de la cocaïne. Le lutteur lui a cédé une quantité de cocaïne évaluée à 25000f CFA . Et elle a consommé la drogue sur place. Elle y est restée jusqu’à tard dans la nuit. Quand elle a voulu rentrer, Saloum Saloum lui a signifié que sa consommation est estimée à 90.000 FCA. Pour solder le dû, l’homme lui a proposé une partie de sexe. La dame dit avoir décliné la proposition. C’est ainsi qu’il s’est jeté sur elle, lui assénant des coups de poings. Avant de la contraindre à entretenir des rapports sexuels à deux reprises.

Une descente effectuée par la police des HLM au domicile du lutteur Saloum Saloum a permis de le surprendre entrain de consommer de la drogue. Il était en compagnie de 7 autres personnes, dont 4 femmes. Ils ont tous été déférés, le 16 novembre dernier, devant le procureur.

L’observateur