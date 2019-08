Accidents routiers : Aminata Angélique Manga propose la tenue d’états généraux

Aminata Angélique Manga, ministre conseiller du président de la République, par ailleurs, responsable politique de l’Alliance pour la république (parti au pouvoir) à Ziguinchor (sud), a proposé la tenue d’états généraux sur la sécurité routière, à la suite d’un accident qui a fait 6 morts lundi matin, dans la région.

« Je suis tout simplement choquée, ulcérée, et bouleversée de voir encore sur la route d’Oussouye cet accident qui a fait des morts et des blessés graves. Ce que je ne peux pas comprendre et personne ne peut comprendre, c’est comment un tel drame à pu se produire », a dit le ministre conseiller qui s’est rendue sur le lieu de l’accident.

« Il ne pleuvait pas. La route est dégagée et c’est une ligne droite. Comment le camion a pu vraiment entrer en collision avec le véhicule de type 7 places pour enfin trainer la voiture sur une bonne trentaine de mètres avant de l’écraser totalement. Je ne peux pas le comprendre. Je crois qu’il y a urgence à faire les états généraux de nos routes », a-t-elle plaidé.

Aminata Angélique Manga a aussi demandé aux autorités de regarder de fond en comble tout le processus de délivrance du permis de conduire, l’aptitude des chauffeurs, avant de réitérer sa tristesse sur les ondes de la Rfm, suite à cet accident.

Six personnes ont trouvé la mort ce lundi matin dans un accident ayant impliqué un camion et un véhicule de transport dit « sept places », à hauteur du village de Kaléane, sur la route d’Oussouye, dans la région de Ziguinchor, a-t-on appris de l’Agence presse sénégalaise qui cite de source sécuritaire.