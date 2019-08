Crise au Pds: Toussaint Manga menace Oumar Sarr et Cie Accueil

Les responsables du Parti démocratique sénégalais (Pds) de Ziguinchor (Sud) ont renouvelé leur confiance et leur loyauté à Me Abdoulaye Wade. Le secrétaire général communal Toussaint Manga n’a pas manqué de mettre en garde les frondeurs contre toute tentative de propagande de « Suqalli Pds » dans la région.



« Les militants libéraux se désolidarisent totalement des actes posés par Oumar Sarr et compagnie qui ont créé leur propre parti. Ils ne reconnaissent nullement aucune structure, en entité interne du parti hormis celle qui a toujours existé », a déclaré M. Sarr.



D’après Toussait Manga, les militants de Ziguinchor proposent que Karim Wade soit le secrétaire général du PDS pour qu’il donne un nouveau souffle au parti. « Les militants mettent en garde tous ceux qui seraient tentés de venir en Casamance pour semer la division. Il ne sera ni accepté, ni toléré que quelqu’un vienne faire à Ziguinchor la propagande d’un Pds autre que celui reconnu et dirigé par Me Abdoulaye Wade ».



« Tous les militants sont unis, et prêts à accompagner le président Wade dans ses nouvelles réformes. De Bignona à Oussouye, en passant par Ziguinchor, les militants ne parlent que d’une seule voix. Il y a un seul Pds. Celui dirigé par Abdoulaye Wade. Ce Pds est prêt à travailler avec le frère secrétaire général national de la réforme et de la modernisation du parti, notamment Karim Wade », conclut-il.

Articles similaires