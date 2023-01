Drame de Kaffrine : Omar Sy partage la douleur des sénégalais….

L’accident, le plus meurtrier dans l’histoire du pays, a eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche, à 03H15 près de la ville de Kaffrine. Après cet évènement tragique, les messages de solidarité ont afflué de partout. Dernier en date, celui de Omar Sy, acteur franco-sénégalais, qui a partagé son émotion sur Twitter.

Sincères condoléances et pensées émues pour les familles et proches des victimes de ce terrible accident à Gniby, Sénégal. paix à leurs âmes.

et un bon rétablissement aux blessés.

🤲🏿 🇸🇳 🤲🏿 pic.twitter.com/gHi1nn1NBf

— Omar Sy (@OmarSy) January 8, 2023