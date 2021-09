Abus de confiance : El Hadj Fall vend le groupe électrogène d’un Sénégalais de Turquie et disparaît avec l’argent

Poursuivi pour abus de confiance, El Hadj Fall n’a pas voulu déférer à la convocation de la DIC et de la Section de recherches de la gendarmerie. Il a été ainsi interpellé par les limiers du commissariat de Parcelles Assainies.

Etabli en Turquie depuis 2008, Vieux Bounama Thiam évolue dans la vente de matériels divers. Au courant de l’année 2019, il ramène de Turquie un groupe électrogène qu’il veut vendre à quinze millions. N’ayant pas trouvé d’acquéreur, on le met ainsi en rapport avec le nommé El Hadj Fall établi au Technopole. Il lui laisse le groupe et il lui propose dans un premier temps de le lui vendre à neuf millions de FCFA.

Quelques temps après, Fall le joint au téléphone, lui faisant savoir qu’un client était disposé à payer sept millions de FCFA. Un prix qui n’agrée pas le propriétaire du groupe électrogène. Mais, ayant trop longtemps attendu sans trouver de client, l’émigré, qui était retourné entretemps en Turquie, accepte finalement de céder son bien à 7 millions.

Hélas, après la vente, il est resté quatre mois sans avoir de nouvelles d’El Hadj Fall. Puis, un beau jour, celui- ci le joint en lui disant qu’il avait des problèmes et qu’il était en prison. Au cours de la discussion, il lui fait savoir qu’il a finalement vendu le groupe électrogène à cinq millions sept cent cinquante mille tout en essayant de donner des justifications.

De retour au Sénégal en 2020, Vieux Bounama Thiam réclame ses 7 millions ou son groupe électrogène. Le vendeur lui demande un délai de 10 jours pour lui payer l’intégralité de son argent. Quand il se présente dix jours plus tard, El Hadj Fall l’a fait poireauter avant de disparaitre. N’ayant plus eu des nouvelles du sieur Fall, la victime dépose une plainte à la Dic. Convoqué, le vendeur ne s’est jamais présenté.

A la Section de recherches de la gendarmerie également, où l’émigré avait déposé une autre plainte, le bonhomme ne s’est jamais présenté. Etant resté plus d’un an et demi sans voir son escroc, Vieux Bounama Thiam saisit la police des Parcelles assainies qui parvint à localiser le mis en cause.

Face aux policiers, El Hadj Fall a reconnu les faits qui lui reprochés. « J’ai vendu le groupe électrogène à 5. 750. 000 FCFA sans l’aval du propriétaire. Mais malheureusement, j’ai eu des problèmes avec la justice et j’avais remis l’argent à un de mes amis du nom Cheikh Mbacké qui s’est enfui. Je n’ai pas voulu le dire au propriétaire parce qu’il me faisait entièrement confiance. J’ai voulu réunir tout son argent sans qu’il ne soit au courant de mes problèmes », s’est-il défendu. L’aveu étant la reine des preuves, le commerçant malhonnête a été déféré au parquet, rapporte Le Témoin.