Abou (LBDC) sur son ex-femme : “Elle m’a trompé avec plusieurs hommes pendant plusieurs mois avant et après le mariage !”

L’histoire à peine croyable d’Abou, a ému la Toile. L’ancien candidat de téléréalité, découvert dans 10 couples parfaits sur TFX, a réellement été révélé au grand public dans les Princes et Princesses de L’amour sur W9. Mais après plusieurs tournages, le jeune homme a disparu des radars. En effet, l‘influenceur avait annoncé son mariage, en mars dernier, avant de quitter les réseaux sociaux.

Quelques mois seulement après son mariage

Plusieurs mois plus tard, c’est un jeune époux détruit que les internautes ont retrouvé, dans l’émission Tout en intimité, animée par Sam Zirah. À ce propos, le youtubeur a été l’un des premiers à dénoncer, en vidéo, les arnaques des “influvoleurs”.

Et pour cause ! Par amour pour sa femme, méconnue du milieu, Abou a supprimé ses réseaux sociaux, mais également arrêté son métier de coach sportif à cause de la jalousie de la jeune femme. Et pour finir, suite à l’horrible trahison de cette dernière, il a perdu 15 kilos avant de faire un séjour à l’hôpital. Mais que s’est-il passé ?

“ Instagram, TikTok, Snapchat et mon métier de coach sportif, ça ne lui plaît pas. Alors, je me suis coupé des réseaux. J’arrête même mes coachings avec des femmes ! Je lui donne un toit, à manger, de l’argent. Je lui donne tout, car c’est une femme qui n’a jamais travaillé de sa vie”, a d’abord confié Abou, avant de dévoiler ce que son épouse lui avait fait…

“Elle m’a trompé avec plusieurs hommes pendant plusieurs mois avant et après le mariage ! Cette femme qui priait avec moi…

l’hypocrisie ! Un jour, je me réveille d’un coup et je vais voir dans ses comptes bloqués Snapchat. Je vois qu’il y a 6 mecs bloqués. J’en contacte un. Je tombe de 10 étages (…) Il m’envoie des preuves de ma femme sans voile en string dans un lit en train de fumer une chicha avec ma bague au doigt”, a-t-il poursuivi.

“Sans voile, en string sur un lit en train de fumer une chicha” avec son amant

Une interview qui a vivement fait réagir les internautes. “Femme promise au paradis, quel paradis ? Son histoire est triste, mais je suis éteinte là ptdrrrrr”, “ce passage, c’est pour me tuer”, “l’histoire d’Abou c’est vraiment trop trop grave, comment tu peux être sans foi ni loi comme ça”, a-t-on pu lire sur Twitter.