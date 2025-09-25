La Fédération Sénégalaise de Football (FSF) a tourné une nouvelle page de son histoire ce jeudi 25 septembre 2025, avec l’installation officielle de son président, Abdoulaye Fall, et des membres du Comité exécutif (Comex).

La cérémonie s’est tenue au Stade Léopold Sédar Senghor de Dakar, en présence de plusieurs personnalités sportives et administratives.C’est la ministre de la Jeunesse et des Sports, Khady Diène Gaye, qui a procédé à l’installation officielle, saluant l’engagement de la nouvelle équipe dirigeante et réaffirmant le soutien de l’État au développement du football sénégalais.

Élu à la tête de la FSF le 3 août 2025 avec 322 voix contre 30 pour son principal adversaire Mady Touré, Abdoulaye Fall prend désormais les commandes du football sénégalais avec pour mission de poursuivre les acquis et d’apporter des réformes structurantes pour la professionnalisation du secteur.L’installation d’Abdoulaye Fall marque le début d’une nouvelle ère, avec de grands défis à relever pour maintenir le Sénégal au sommet du football africain et mondial.