Urgent: Mansour Faye extrait de prison, il est attendu au tribunal de Dakar

L’ancien ministre des transports et par ailleurs beau frère du président Macky Sall est attendu ce jour dans les locaux du tribunal de grande Instance de Dakar. Selon des informations obtenues par Kewoulo il va devoir faire face à un juge dans le cadre certainement d’un dossier en lien avec son ancienne fonction de ministre.

Pour rappel, il lui est reproché de présumées infractions financières concernant l’utilisation des fonds « Force Covid-19 » alloués à son département, dans le cadre du Programme de résilience économique et sociale, d’un montant évalué à 2,7 milliards de FCFA.

Mansour Faye fait face à de lourdes accusations : association de malfaiteurs, concussion, corruption, prise illégale d’intérêts, faux et usage de faux en écritures privées de commerce ou de banque, détournement de deniers publics et blanchiment de capitaux. À cela s’ajoute la charge de complicité relative à l’ensemble de ces infractions présumées.