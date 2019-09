74e session de l’ONU : Macky Sall demande des échanges plus équilibrés et une fiscalité internationale réformée

Du haut de la tribune de l’Assemblée général de l’ONU, le président Macky Sall a plaidé pour des échanges équilibrés entre l’Afrique et le reste du monde, mais aussi une fiscalité internationale reformée.

M. Sall a également appelé au respect des engagements pris lors de la 3e conférence de restriction des fonds du partenariat mondial pour l’éducation.

« Nous demandons la réforme du système fiscal international, pour que l’impôt soit acquitté là où l’activité crée de la richesse et profit, et qu’une action plus ferme soit menée contre la fraude et l’évasion fiscale, et contre le blanchiment d’argent et d’autre flux financiers illicites. Ces derniers font perdre à l’Afrique 100 milliards de dollars par an », a dit le président Macky Sall.

En bon avocat du continent, le président Sall a demandé la mise en œuvre de l’accord de Paris sur le climat, y compris l’objectif de 100 milliards de dollars par an. Il est de même des engagements pris à la 3e conférence de restitution des fonds du partenariat mondial pour l’Education de février 2018, à Dakar, pour mobiliser 3,1 milliards dollars sur trois ans, en faveur de l’éducation et de la formation.

« Une gouvernance mondiale plus inclusive, des échanges plus équilibrés, une fiscalité internationale réformée et l’exécution des engagements agrées : voila, pour l’Afrique, les véritables défis que nous devons relever ensemble. Si nous devons dynamiser les efforts multilatéraux pour éradiquer la pauvreté, promouvoir l’éducation de qualité, et agir pour le changement climatique » soutient Macky Sall.