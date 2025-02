Le 20 février 2025, une rencontre thématique consacrée à la réforme du mouvement navétane au Sénégal a pris une tournure inattendue. Lors de cette séance, l’Inspecteur Guéladio BA, chef du Service régional des Sports de Kolda et membre du Syndicat des Inspecteurs de l’Éducation Populaire, de la Jeunesse et des Sports (SIEPJS), a été la cible d’attaques personnelles et de violences verbales de la part de Monsieur Amadou KANE, président de l’ONCAV, accompagné de certains membres de cette structure.

Le SIEPJS a rapidement réagi en condamnant fermement ces agressions verbales, qualifiant l’attitude de Monsieur KANE d’irrespectueuse et incompatible avec les valeurs de dialogue et de respect mutuel qui devraient prévaloir dans un débat constructif. Le syndicat souligne que cette rencontre, organisée avec l’aval du Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, visait à discuter de la réforme du mouvement navétane, un sujet d’une importance cruciale pour l’avenir du sport et de la jeunesse au Sénégal.

Les tensions soulevées par cette altercation soulèvent des questions sur la réaction de l’ONCAV face à cette réforme. Certains observateurs se demandent si Amadou KANE, par ses agissements, ne manifeste pas une certaine appréhension vis-à-vis des changements annoncés par le ministère. Alors que le SIEPJS se positionne résolument en faveur d’une réforme bénéfique pour la jeunesse et le développement socio-économique, les comportements hostiles de certains acteurs soulignent des fractures potentielles au sein du mouvement navétane.

Le SIEPJS, fidèle à ses engagements, continue de défendre les intérêts de ses membres et de la jeunesse sénégalaise, appelant à un dialogue constructif et respectueux pour garantir un avenir serein à la pratique sportive au Sénégal. Cette incident jette une ombre sur le processus de réforme, rappelant l’importance d’un climat de confiance et de respect mutuel dans toutes les discussions qui touchent à l’avenir du sport et de la jeunesse dans le pays.