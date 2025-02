Revue presse-Sénégal : Réformes, tensions et enjeux économiques – Sonko au centre du débat national

La gouvernance économique de Sonko : entre ambition et contestation

Le Premier ministre Ousmane Sonko était au centre des débats cette semaine. Plusieurs journaux, comme Sud Quotidien et WalfQuotidien, mettent en avant ses déclarations à l’Assemblée nationale. Il défend ses choix économiques et affirme que la gestion des finances publiques va désormais être plus rigoureuse (Libération titre même : « Le vol des deniers publics, c’est fini »).

Cependant, cette posture ne fait pas l’unanimité. Le Peuple parle de « cinéma à Soweto », une manière de dire que Sonko joue un rôle populiste plutôt qu’une véritable réforme de fond. D’autres critiques viennent de L’info et de Quotidien, qui évoquent des tensions avec certains députés. Sonko cherche à imposer son image de réformateur intransigeant, mais il fait face à une opposition qui l’accuse de vouloir concentrer trop de pouvoir. Sa politique économique, comparée par Yoro Dia à la chanson Taxman des Beatles, montre une volonté de taxation plus forte pour financer les projets sociaux. Mais le défi sera d’obtenir l’adhésion des acteurs économiques.

Lancement du PROMOREN : un projet stratégique pour l’agriculture

Le président Bassirou Diomaye Faye a officiellement lancé le programme PROMOREN à Koungheul. Ce projet hydraulique vise à lutter contre l’intrusion des eaux salées et à améliorer la productivité agricole. Téral Quotidien souligne que ce projet pourrait générer jusqu’à 30 000 emplois, une annonce bien accueillie par la presse.

Ce programme est une priorité pour garantir la souveraineté alimentaire, un sujet crucial pour le Sénégal. La réussite du PROMOREN dépendra de sa mise en œuvre efficace et de la gestion des financements alloués.

Tensions politiques et lutte d’influence

Les tensions politiques restent vives. L’info parle de « menaces directes de Sonko contre Macky et Cie », laissant entendre que l’ancien président et son entourage pourraient être inquiétés par des enquêtes judiciaires. De son côté, Le Quotidien évoque un bras de fer entre Sonko et les députés du camp présidentiel.

Par ailleurs, l’affaire Aser-Gate continue de secouer la sphère judiciaire. Le Dakarois met en avant le désaccord entre le parquet et l’ARCOP sur la gestion de cette affaire, ce qui pourrait prolonger l’incertitude juridique.

La gouvernance actuelle tente de marquer une rupture avec le passé, notamment en matière de lutte contre la corruption. Cependant, cette offensive pourrait alimenter des tensions politiques et mener à des batailles judiciaires prolongées.

Sports et culture :

Dans le domaine sportif, Record met en avant les performances du gardien Édouard Mendy, soulignant son rôle clé dans la défense de son équipe. La presse sportive revient aussi sur l’AfroBasket 2025 et les enjeux de la Ligue des Champions, notamment le match entre le PSG et le Real Madrid (Rewmi Sports).

Le sport reste un domaine fédérateur au Sénégal, mais la question du financement des infrastructures et du soutien aux athlètes demeure un défi pour les autorités.

