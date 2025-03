1er mars à travers l’histoire : Entre diplomatie, exploits et héritages sénégalais

Le 1er mars est une date qui traverse les époques en portant les empreintes d’événements majeurs ayant marqué l’histoire du Sénégal. Qu’il s’agisse d’avancées diplomatiques, de nominations historiques, d’exploits sportifs ou encore de faits marquants dans les sphères religieuse, sociale et militaire, cette journée reflète la diversité du patrimoine sénégalais. De l’accession du pays au statut d’observateur au sein du Forum des Pays Exportateurs de Gaz en 2024 à l’ascension de figures influentes comme Makhtar Diop à la tête de la SFI en 2021, en passant par des moments forts de la mémoire collective, chaque 1er mars illustre une facette du dynamisme sénégalais.

Ce retour sur des faits significatifs permet de mieux comprendre l’évolution du pays et l’héritage laissé par ceux qui ont contribué à façonner son histoire.

1er mars 2024

Lors d’une réunion ministérielle à Alger, le Sénégal est officiellement admis comme membre observateur du Forum des Pays Exportateurs de Gaz (GECF). Le pays est représenté à cette rencontre par Antoine Félix Diome, ministre du Pétrole et des Énergies.

1er mars 2021

Makhtar Diop, ancien ministre de l’Économie et des Finances (avril 2000 – mai 2001), prend ses fonctions à Washington D.C. en tant que Directeur général et Vice-président exécutif de la Société Financière Internationale (SFI). Il devient ainsi le premier Africain à diriger cette institution, créée en 1956 et dédiée au financement du secteur privé. Il succède au Français Philippe Le Houérou.

1er mars 2019

Décès à Paris, à l’âge de 82 ans, de Maïmouna Kane (née Ndongo), ancienne magistrate et ministre du Développement social en 1983. Pionnière, elle avait intégré le gouvernement dès 1978 en tant que Secrétaire d’État auprès du Premier ministre, chargée de la Condition féminine, de la Condition humaine et de la Promotion humaine. Elle était entrée en fonction en même temps que Caroline Diop (née Faye), ministre de l’Action sociale.

1er mars 2013

Cinq militaires sénégalais de la Mission de l’Union Africaine au Soudan (Darfour) sont abattus par des inconnus à la frontière entre le Soudan et le Tchad.

1er mars 1987

Monseigneur Jacques Sarr est ordonné évêque de Thiès. Il avait été nommé à ce poste le 17 octobre 1986, succédant ainsi à Monseigneur François-Xavier Ndione, décédé le 4 février 1985. Ordonné prêtre à Ngasobil le 28 mai 1964, il marque une nouvelle ère pour l’Église catholique sénégalaise.

1er mars 1959

Décès à Kaolack de Cheikh Mohamed, plus connu sous le nom de Mame Khalifa Niass, à l’âge de 80 ans. Il fut le premier Khalife de son père, Mame Abdoulahi Niass, décédé le 14 juin 1922.

1er mars 1942

En lutte sénégalaise, Abdourahmane Ndiaye Falang de Diander s’impose face à Babacar Thiaw de Ouakam après un combat épique aux Arènes de la Jeunesse Dakaroise.

1er mars 1900

Un bureau postal et télégraphique ouvre à Ziguinchor. Le service des Postes et Télégraphes du Sénégal, créé en 1883, connaît ainsi une expansion significative. Abdoulaye Seck Marie Parsine devient le premier directeur sénégalais des Postes du Sénégal et de la Mauritanie, fonction qu’il occupera de 1893 à 1924.

1er mars 1849

François de Saint-Jean est nommé maire de Gorée, assisté de Salomon et Jean-Pierre Turpin en tant qu’adjoints. Son père, Blaise Estoupan de Saint-Jean, fut gouverneur de l’île de 1747 à 1758. Son épouse, Anna Colas Pépin, faisait partie de la minorité métisse matriarcale dite “Signare”, influente dans le développement architectural privé de Gorée (notamment la Maison des Esclaves) et de Saint-Louis.

1er mars 1822

Le Baron Jacques François Roger prend ses fonctions en tant que Gouverneur du Sénégal et dépendances, avec le titre de “Commandant et Administrateur pour le Roi”. Nommé par une ordonnance royale du 26 juillet 1821, il initie d’importants essais agricoles sur les rives du fleuve Sénégal, en collaboration avec Jean Michel Claude Richard, jardinier en chef de la colonie. Ce dernier donnera son nom à la localité de Richard-Toll.

Ces événements, marquants à différentes époques, témoignent du riche passé historique, politique et social du Sénégal.