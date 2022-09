L’ouragan avait déjà fait au moins sept morts la semaine passée, dont quatre à Porto Rico, deux en République dominicaine et un en Guadeloupe.

Ian en approche

Alors que le Canada panse ses plaies, la Floride (Etats-Unis) et Cuba se préparent à l’arrivée de la tempête Ian. Elle devrait se transformer en ouragan lundi matin, et devenir un ouragan « majeur » lundi soir ou mardi matin avant d’atteindre l’ouest de Cuba, a d’ores et déjà averti le Centre national des ouragans américain (NHC).

L’organisme a émis une « alerte ouragan » pour plusieurs régions de Cuba (Isla de Juventud, Pinar Del Rio, et Artemisa), ainsi que pour la plus grande île du territoire britannique des îles Caïmans, Grand Cayman, que Ian devrait frôler lundi.

Le NHC qualifie d’ouragans « majeurs » ceux dont les vents atteignent au moins 178 km/h, soit les catégories 3, 4 et 5 de l’échelle dite de « Saffir-Simpson », qui en compte cinq au total. L’ouragan est alors susceptible d’infliger des dégâts dévastateurs, d’endommager des maisons, de déraciner des arbres et de perturber la distribution d’eau et d’électricité.

Joe Biden annule son déplacement en Floride

Ian devrait remonter, via le golfe du Mexique, vers la Floride, qui a déjà commencé à prendre ses précautions. La NASA a renoncé au décollage prévu mardi de sa nouvelle méga fusée pour la Lune, depuis le centre spatial Kennedy, situé dans cet Etat du sud des Etats-Unis.

Le président américain, Joe Biden, a renoncé à un déplacement qui aurait dû l’emmener mardi en Floride, et a placé l’Etat sous le régime de « l’état d’urgence », qui permet de débloquer des aides fédérales, tandis que le gouverneur républicain, Ron DeSantis, a appelé sur Twitter les habitants à « prendre des précautions ».

Dans diverses localités de l’Etat, les autorités commençaient à distribuer des sacs de sable pour protéger les maisons contre le risque d’inondations. « C’est maintenant qu’il faut se préparer. N’attendez pas qu’il soit trop tard », a tweeté Jane Castor, maire de Tampa, ville de Floride située, selon le NHC, sur la trajectoire de Ian.