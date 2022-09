Le leadership sénégalais est encore reconnu au niveau africain. En effet, le Professeur Saliou Diop est le tout nouveau patron de la Société Africaine de Transfusion sanguine. Il a été élu pendant le congrès de ladite société qui s’est ouvert Dakar depuis le 19 septembre 2022.

L’idée est de faire de la transfusion une priorité de santé publique et mener une réflexion sur les meilleures stratégies globales d’amélioration de la sécurité transfusionnelle ainsi que l’autosuffisance en produits sanguins de qualité, en vue de réduire la mortalité maternelle et infantile.

D’ailleurs le thème choisi est: transfusion sanguine et priorités de santé en Afrique. Le professeur Saliou Diop, est le directeur du centre national de transfusion sanguine (CNTS) du Sénégal. Il est professeur titulaire des universités et responsable des enseignements d’hématologie a la faculté de Médecine, de pharmacie et d’odontostomatologie de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar.