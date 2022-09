Plus de 114 candidats à l’émigration clandestine interpellés à Djifer

Ils sont 114 candidats à l’émigration clandestine, dont 70 de nationalité sénégalaise et 44 d’origine étrangère à être interpellés à Djiffer, un village de pêcheurs situé dans la commune de Palmarin (Fatick, ouest du Sénégal). Une prouesse réussie grâce à la vigilance des éléments de la brigade territoriale de Fimela de la Gendarmerie nationale.

Les faits remontent au samedi 3 et vendredi 9 septembre. Deux pirogues transportant des migrants à destination des côtes européennes sont interceptées au large des bolongs de Djifer, dans les iles du Saloum.

D’après des informations de Seneweb, les opérations menées par les enquêteurs à la suite d’un renseignement ont abouti, après le déploiement d’une patrouille fluviale, à la localisation et à l’arraisonnement d’une première embarcation en détresse dans les eaux territoriales de Djifer avec à bord, plus d’une centaine de migrants et un important lot de matériel logistique destiné à leur alimentation et à la navigation maritime.

Le 9 septembre, poursuivant les investigations, une seconde pirogue a été interceptée avec trois migrants et le convoyeur.

Nos dernières informations révèlent que les deux principaux convoyeurs qui réclamaient des sommes comprises entre 200.000 et 500.000 F CFA par personne embarquée, ont été également arrêtés respectivement à Kayar et à Djifer et mis à la disposition des autorités judiciaires.

Sur le tableau de chasse des gendarmes, divers matériels dont 02 pirogues, 04 moteurs hors-bord de 40 et 60 chevaux, plus de 5000 litres de carburant, des denrées alimentaires et des accessoires de cuisine sont également saisis.