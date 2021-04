Lutte contre la déforestation et l’érosion côtière: la jeunesse de Ziguinchor en première ligneLutte contre la déforestation et l’érosion côtière: la jeunesse de Ziguinchor en première ligne

L’appel du président de la République Macky Sall pour la reforestation n’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd à Ziguinchor. Au sud du pays, sous l’impulsion de Abdoulaye Seydi, inspecteur régional de jeunesse de Ziguinchor, les jeunes sont déjà à pied d’œuvre, à cet effet.

C’est dans la commune de Diembéring, environ 10 km au Nord de Cap Skirring et à 60 km de Ziguinchor, que les jeunes de cette ville-capitale de la Casamance, conscients de enjeux et de la nécessité de faire face à la déforestation, ont entrepris des programmes de reboisement intensif contre l’avancée de la mer.

Parti constater l’avancée de ce programme de reforestation qui répond à l’invite du Chef de l’Etat, l’inspecteur Abdoulaye Seydi s’est félicité de cette initiative des jeunes, mais surtout de leur engagement qui ne souffre d’aucune faiblesse.

“J’ai effectué une visite du site de reboisement des jeunes à Diembéring, en compagnie de la Directrice de CDEPS d’Oussouye et du Président du Conseil Régional de la Jeunesse de Ziguinchor. Ce reboisement consiste à lutter contre l’avancée de la mer”, a précisé le jeune inspecteur, dans une note parcourue par senego.

“Des filaos ont été plantés par les jeunes très dynamiques qui ont reçu l’accompagnement du Ministère de la Jeunesse. L’engagement citoyen de cette jeunesse de Ziguinchor mérite attention et respect” a informé Abdoulaye Seydi qui réitère ses félicitations aux jeunes, et les encourage à “amplifier ces actions pour la reforestation et le bien-être des populations“.