Madiambal Diagne: Mamadou Thior trouve inadmissible sa réaction

La chronique de Madiambal Diagne sur l’ethnicisme continue d’alimenter les débats. Malgré le communiqué publié par le Cored pour le rappeler à l’ordre, le patron du journal le Quotidien est revenu à la charge sur les ondes de la RFM

Madiambal un récidiviste

Le président de ce tribunal des pairs, Mamadou Thior, trouve inadmissible la réaction de Madiambal Diagne. ” Ce n’est pas la première fois qu’il est rappelé à l’ordre par le Cored. Il a été la première personne à être sanctionnée par ce tribunal. C’est un habitué des faits “, fait-il savoir.

Thior d’indiquer qu’ils ne lâcheront pas prise et que Madiambal ne peut les intimider . “il doit revoir sa façon de faire. S’il récidive encore, nous allons continuer à faire notre travail “, insiste-t-il.

Mission du Cored

” Le Cored est un tribunal qui est là pour rappeler à l’ordre tous les professionnels des médias qui participent à vulgariser des propos contraires à l’éthique. il doivent arrêter le buzz au profit d’un travail professionnel “, rappelle Thior qui précise que “ le Sénégal est un et indivis et ce qu’il a écrit nous rappelle ce qui s’était passé en Côte d’Ivoire et c’est ce qui a été à l’origine des problèmes dans ce pays “. “On veut banaliser le discours ethnique au Sénégal et nous ne l’acceptons pas “.

Pour ce qui concerne les accusations de Madiambal Diagne selon lesquelles les membres de ce tribunal ont une dent contre lui parce que, parmi eux, il y a des gens qui ont eu à travailler au journal le Quotidien et qu’il a licenciés, Thior botte en touche “Ce qu’il dit est faux. Il n’y a que deux membres sur 12 qui ont eu à collaborer avec Madiambal Diagne. Et cela n’a rien à voir avec le communiqué que l’on a publié. Et l’un d’entre eux a gagné le procès contre Madiambal Diagne qui, d’ailleurs, lui doit toujours de l’argent “, a-t-il dit sur la RFM.