Barthélémy Diaz: “Macky ne respecte pas nos guides religieux ”(vidéo)

Toujours égal à lui-même, Barthélémy Diaz a encore tiré sur le président Macky Sall et son régime.

Le maire de Mermoz a soutenu que Macky n’est pas sincère et ne mérite par la confiance des guides religieux de ce pays : “Vous avez en face de vous, un homme qui s’appelle Macky Sall et qui ne mérite pas votre confiance.” Selon lui, “si Ousmane Sonko a été libéré, ce n’est parce que Macky a écouté les religieux, c’est parce que la rue s’est mobilisée”.

Et pour preuve, avance -t-il, lors de l’arrestation de Karim Wade et de Khalifa Sall, les anciens Khalifes Serigne Abdou Aziz Sy Al amine, Serigne Sidi Makhtar Mbacké et d’autres chefs religieux étaient intervenus, mais Macky n’en avait cure…