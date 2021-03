L’échec de la Der et du ministre causé par le discours de Ousmane Sonko aux jeunes

Les manifestations qui s’étaient survenues au Sénégal suite à l’inculpation de Monsieur Ousmane Sonko pour “viol”, montre qu’il y’a un vide vertigineux au tour de notre leader le Président Macky Sall.

En effet, la majorité des responsables de la coalition Benno book Yakaar et plus précisément de l’Apr se sont subitement barricadés dans leurs salons, certains même avaient retiré la photo du président de leurs profiles, laissant ainsi le terrain aux partisans du Pastef soutenus par quelques jeunes frustrés. En outre nous comprenons totalement les frustrations de la jeunesse et surtout des jeunes issus de la coalition Benno Book Yaakar qui ont toujours soutenu le président dans sa vision pour un Sénégal émergent. Cependant ce qui fait mal aux jeunes c’est sur tout le manque de considération de la plupart des leaders qui durant les élections présidentielles de 2019 faisaient des promesses à couper le souffle à la jeunesse.

Après la victoire de 2019, ils ont tous disparu de la scène refusant d’honorer leurs promesses oubliant même qu’ils ont eu leurs postes grâce aux jeunes. En plus il y a des structures comme la DER (Délégation générale pour l’Entreprenariat Rapide) qui devait appuyer l’action du gouvernement mais malheureusement cette délégation à l’entreprenariat rapide est presque inexistante malgré son budget de 100 milliards.

C’est pourquoi nous demandons l’audit de la Der voire même le limogeage du délégué général Mr Pape Amadou Sarr car depuis qu’il est à la tète de cette structure, il est incapable d’être au front pour éclaircir la jeunesse sur le fonctionnement de la Der et défendre ainsi le bilan du président Macky Sall.

En plus, s’il avait bien fait son travail la jeunesse ne serait pas aussi désœuvrée et découragée jusqu’à manifester et perdre la vie malgré le contexte difficile dû au coronavirus.

Ensuite nous pensons que, Mme Néné Fatoumata Tall est le ministre de la Jeunesse la plus muette de l’histoire politique du Sénégal. Depuis sa prise de fonction, on ne la voit pas sur le terrain rencontrer les jeunes ou faire la promotion des réalisations du Président Macky sall auprès des jeunes sénégalais.

De plus Beaucoup ne parviennent même pas à mettre un nom sur son visage. Elle n’arrive même pas à s’imposer dans sa localité. C’est la raison pour laquelle nous pensons qu’elle devrait être limogée pour permettre à d’autres jeunes combattants et intègre de défendre le président Macky Sall à tout instant et de propulser sa vision dans tout le Sénégal.

Dans chaque mobilisation, il y a un message qu’il faut entendre et nous pensons que le président a maintenant compris que beaucoup de ses collaborateurs ne méritent pas les postes de responsabilités qu’ils occupent. Aujourd’hui, si le discours de Sonko passe auprès de la jeunesse, c’est parce que les jeunes se sont sentis trahis par certains dirigeants qui les oublient une fois nommé ministre, Dg, PCA…

En sommes, nous félicitons le Macky Sall dans sa lutte contre le chômage des jeunes en créant un fonds de 300 milliards pour résoudre définitivement ce problème. Sur ce nous lui renouvelons notre soutien indéfectible.