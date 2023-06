Ziguinchor : Un père de famille arrêté pour détention de drogue et de faux billets

Thiékouta Diané, chauffeur de profession et père de famille de 11 enfants, est actuellement derrière les barreaux suite à son arrestation il y a six (6) jours. Le mis en cause a été appréhendé par la police qui était en patrouille en civil dans le quartier de Kandialang (à Ziguinchor). Neuf (9) cornets de chanvre indien et de faux billets ont été trouvés en sa possession.

Lors de l’interrogatoire, les enquêteurs ont demandé au père de famille d’expliquer la provenance des faux billets et de la drogue. Pour sa défense, il a pointé du doigt un certain Diamanka, affirmant que celui-ci, impliqué dans le commerce de la noix de cajou, lui aurait remis les billets contrefaits. Cependant, il a également ajouté qu’il n’avait plus eu de nouvelles de Diamanka depuis l’échange.

Depuis son arrestation, Thiékouta Diané est détenu à la citadelle du silence, où il médite sur son sort en attendant son procès. Les charges retenues contre lui comprennent « la possession de drogue et l’utilisation de faux billets de banque ». L’enquête est toujours en cours afin de vérifier les déclarations du suspect et de déterminer l’implication éventuelle d’autres personnes dans cette affaire. À en croire « Libération », il devrait être jugé prochainement.